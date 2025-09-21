Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. endete das Duell mit dem Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (2:3).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Pascal Thieke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Haldensleber legten in der 38. Minute nach. Wieder war Thieke der Torschütze.

FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück – Minute 38

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Steve Röhl, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erlangen (62.). Die Barleber haben sich somit Platz 15 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – M. Hauer (68. Gruner), Duda, P. Hauer (58. Jespersen), Zander, Von Der Gönne (75. Fröhlich), Lohse, Pung (72. Laabs), Röhl, Wasylyk, Priese (68. Eichholz)

Haldensleber SC: Switala – Bögelsack (74. Hartmann), Stadler, Krüger, Ebel, Thieke, Ebel (61. Hevekerl), Mäde, Zimmermann (66. Wille), Grabenberg (81. Sengewald), Bögelsack

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169