Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. endete das Spiel gegen den Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 3:3 (2:3)-Punkteteilung.

Barleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC am Sonntag 3:3 (2:3) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Pascal Thieke für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Thieke den Ball ins Netz.

38. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach der Pause gelang es Steve Röhl, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erlangen (62.). Die Barleber haben sich somit Platz 15 gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, P. Hauer (58. Jespersen), M. Hauer (68. Gruner), Röhl, Duda, Wasylyk, Priese (68. Eichholz), Lohse, Pung (72. Laabs), Von Der Gönne (75. Fröhlich)

Haldensleber SC: Switala – Ebel, Grabenberg (81. Sengewald), Krüger, Bögelsack, Ebel (61. Hevekerl), Bögelsack (74. Hartmann), Zimmermann (66. Wille), Stadler, Thieke, Mäde

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169