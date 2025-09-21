Für den Gastgeber FSV Barleben 1911 e. V. endete das Duell mit dem Haldensleber SC am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 3:3 (2:3)-Unentschieden.

Barleben/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FSV Barleben 1911 e. V. und der Haldensleber SC am Sonntag 3:3 (2:3) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Pascal Thieke für Haldensleber traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Haldensleber legten in der 38. Minute nach. Wieder war Thieke der Torschütze.

FSV Barleben 1911 e. V. liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Tor Nummer drei schoss Patrick Hauer für Barleben (40.). Die Partie blieb spannend. Patrick Hauer (Barleben) und Pascal Thieke (Haldensleber) trafen in Minute 43 und 45. Spielstand 3:2 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Das rettende Tor für den FSV Barleben 1911 e. V. fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Steve Röhl den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Barleber Team errang (62.). Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – Haldensleber SC

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk, Zander, P. Hauer (58. Jespersen), Röhl, Duda, Priese (68. Eichholz), Von Der Gönne (75. Fröhlich), Pung (72. Laabs), M. Hauer (68. Gruner), Lohse

Haldensleber SC: Switala – Thieke, Mäde, Bögelsack, Grabenberg (81. Sengewald), Ebel (61. Hevekerl), Stadler, Zimmermann (66. Wille), Bögelsack (74. Hartmann), Krüger, Ebel

Tore: 0:1 Pascal Thieke (10.), 0:2 Pascal Thieke (38.), 1:2 Patrick Hauer (40.), 2:2 Patrick Hauer (43.), 2:3 Pascal Thieke (45.+1), 3:3 Steve Röhl (62.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 169