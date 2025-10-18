Die SV Fortuna Magdeburg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 48 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Eintracht Emseloh.

Magdeburg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Eintracht Emseloh mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Rostislav Senft (SV Eintracht Emseloh) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Malte Domitz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

SV Fortuna Magdeburg und SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 77

Unentschieden. Magdeburgs Arne Otto Gerstner konnte seinem Team in Minute 82 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Ali Maarouf, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Eintracht Emseloh

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Halilaj (54. Kovkrak), Rudolph, Gerwien (37. Ehrenberg), Riemann, Domitz, Steinbach (87. Weidemeier), Kauka, Pide (78. Bimenyimana), Sturm (78. Maarouf), Gerstner

SV Eintracht Emseloh: Franke – Shevtsov, Cibulka, Aljindo, Senft (63. Molochko), Heimur, Polívka, Bozhok, Schmidt (85. Vrba), Aljindo, Stache

Tore: 0:1 Rostislav Senft (9.), 1:1 Malte Domitz (77.), 2:1 Arne Otto Gerstner (82.), 3:1 Ali Maarouf (90.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Daniel König, Nils Schäfer; Zuschauer: 48