Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 152 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Haldensleber durch.

Es waren bereits 27 Minuten des Spiels vergangen, als Janne Hartmann für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Dominic Winkler den Ball ins Netz (31.).

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Haldensleber SC musste zweimal Gelb hinnehmen. Es sah nicht gut aus für Haldensleber. Aber dann musste der BSV Halle-Ammendorf auch mal einstecken. Torwart Magnus Janek Elm konnte den Ball von Lucas Von Ameln nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Datum & Uhrzeit: 14.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 22

Nur drei Minuten später konnte Winkler (Halle-Ammendorf) den Ball erneut über die Linie bringen (55.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (66.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Pälchen (60. Piontek), Klarner (11. Hartmann), Schubert, Kowalski (84. Kusat), Winkler (78. Bergmann), Schöneck, Hotopp, Saul, Niesel, Kunze

Haldensleber SC: Switala – Hüttl (37. Mantei), Mäde, Stadler (67. Hartmann), Willms, Wille (77. Becker), Ebel, Von Ameln, Krüger, Winkelmann, Prokop

Tore: 1:0 Janne Hartmann (27.), 2:0 Dominic Winkler (31.), 2:1 Lucas Von Ameln (52.), 3:1 Dominic Winkler (55.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Nils Pilz, Justin Aderhold; Zuschauer: 152