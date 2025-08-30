Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 130 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 130 Besucher des Jahnstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Bernburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Niklas Hadaschik (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bitterfeld-Wolfener konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Cedrik Staat der Torschütze (17.).

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Hlynianyi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (58.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Hoffmann (72. Potapenko), Sumka, Bauer, Günther (79. Born), Ehrhardt, Galushyn (62. Elflein), Hadaschik (72. Gründling), Hlynianyi, Weimann

SC Bernburg: Schneider – Strobach (46. Fahland), Chidera (61. Heitzmann), Hilmer (61. Schmidt), Staat, Krüger, Lange, Becker (46. Bichtemann), Schauer, Lange, Streithoff

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130