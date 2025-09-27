Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Zorbau vor 78 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer schlugen das Team aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Kevin Neuhaus traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen (41.). Das zweite Tor konnten die Zorbauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Maier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 49: SV Blau-Weiß Zorbau baut Führung auf 2:0 aus

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Aaron Sothen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (77.). Der SV Blau-Weiß Zorbau hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Engl (71. Souvatzoglou), Beer, Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Sothen (80. Stelmak), Tsipi, Omerovic, Maier (71. De Pinho Gomes), Hatim, Bondarenko (82. Jose Malu), B. Strauchmann

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Halilaj (60. Sturm), Pide, Megel, Weidemeier, Halilaj (82. Riemann), Domitz, Ehrenberg, Kovkrak (56. Schüler), Lange, Rudolph (73. Rexhepi)

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78