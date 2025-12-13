Dem FSV Barleben 1911 e. V. gelang es am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SSV Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 57 Zuschauer waren live dabei.

Barleben/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber schlugen die Gäste aus Havelwinkel Warnau mit 3:0 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Max Schönijahn, als Valentin Pung für Barleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 36 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit setzte Barleben noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Lukas Magnus erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

FSV Barleben 1911 e. V. baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 67

Nur kurz darauf gelang es Bastian Schäfer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (70.). In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Die Barleber haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Priese, Jespersen (62. Schäfer), Gruner, Pung (62. Laabs), Duda (70. Lohse), Von Der Gönne, Wasylyk (81. Instenberg), Zander, Magnus (74. Kröger), Hauer

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Albrecht (46. Schulz), Fringel (42. Bauer), Heinrich, Kniestedt, Hutyra, Hilgenfeld (74. Brömme), Neumann, Büchner, Bäther (70. Winning), Bradburn (83. Hain)

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57