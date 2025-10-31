Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 121 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 121 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Martin Ludwig traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit setzte Bitterfeld-Wolfen noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor durch Kyrylo Galushyn erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Kevin Elflein wurde für Jordan Born eingesetzt und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite verließen Bastian Schäfer für Palle Jespersen und Lukas Magnus für Dani Klajdi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Viacheslav Potapenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (89.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Galushyn, Böhme, Ehrhardt, Bauer, Hadaschik, Born (59. Elflein), Sumka (90. Radke), Ludwig (74. Potapenko), Gründling (83. Hoffmann), Weimann

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Fröhlich, Hauer, Wasylyk (83. Duda), Lohse (77. Eichholz), Schäfer (62. Jespersen), Zander, Magnus (70. Klajdi), Hauer, Laabs (83. Koch), Gruner

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121