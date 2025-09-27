Der SV Blau-Weiß Zorbau erzielte am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 78 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg.

Zorbau/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zorbauer besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 3:0 (1:0) souverän.

In Minute 13 schoss Kevin Neuhaus das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte einmal Gelb (41.). Das zweite Tor konnten die Zorbauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Maier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Minute 49: SV Blau-Weiß Zorbau liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Aaron Sothen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (77.). Damit war der Sieg der Zorbauer entschieden. Der SV Blau-Weiß Zorbau sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Engl (71. Souvatzoglou), Sothen (80. Stelmak), Tsipi, Beer, Neuhaus (80. Gomes Da Silva), Bondarenko (82. Jose Malu), Hatim, Omerovic, Maier (71. De Pinho Gomes), B. Strauchmann

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Ehrenberg, Weidemeier, Halilaj (60. Sturm), Lange, Kovkrak (56. Schüler), Halilaj (82. Riemann), Rudolph (73. Rexhepi), Pide, Domitz, Megel

Tore: 1:0 Kevin Neuhaus (13.), 2:0 Oleksandr Maier (49.), 3:0 Aaron Sothen (77.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Reinhard Franke, Christian Petzka; Zuschauer: 78