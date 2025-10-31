Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 121 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 121 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Martin Ludwig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Bitterfeld-Wolfen noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Kyrylo Galushyn erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt nach 49 Minuten 2:0

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Kevin Elflein wurde für Jordan Born eingesetzt und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite verließen Bastian Schäfer für Palle Jespersen und Lukas Magnus für Dani Klajdi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ehrhardt, Böhme, Hadaschik, Gründling (83. Hoffmann), Sumka (90. Radke), Born (59. Elflein), Weimann, Ludwig (74. Potapenko), Galushyn, Bauer

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Schäfer (62. Jespersen), Hauer, Laabs (83. Koch), Zander, Gruner, Magnus (70. Klajdi), Fröhlich, Wasylyk (83. Duda), Hauer, Lohse (77. Eichholz)

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121