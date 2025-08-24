Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Sonntag war der VfB Merseburg gegenüber dem SV Dessau 05 machtlos und wurde mit 2:4 (1:0) vom Platz gefegt.

2:4 – VfB Merseburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Dessau 05

Merseburg/MTU. Der VfB Merseburg und der SV Dessau 05 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Es waren bereits 35 Minuten des Spiels vergangen, als Eric Steven Nicodemus für Merseburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 51 wurde das Gegentor durch Elia Miro Friebe erzielt.

VfB Merseburg Kopf an Kopf mit SV Dessau 05 – 1:1 in Minute 51

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Friebe/Dessau (60.), gefolgt von Maso Erovic (VfB Merseburg) in Minute 71 und Elia Miro Friebe (SV Dessau 05) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den SV Dessau 05.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Yves-Dion Pratsch (Dessau) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Merseburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfB Merseburg rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV Dessau 05

VfB Merseburg: Przigode – Knerler, J. L. Wagner, Berndt (58. Friedrich), Erovic, Roß, Voigt (46. Frühauf), Nicodemus, Dähne (58. Bierschenk), Arndt, D. Wagner

SV Dessau 05: Becker – Pratsch, Zoblofsky, Sparfeld, Baumgart, Biriuk (81. Schultz), Barabasch, Mieth (90. Schmitkamp), Friebe (85. Erdmann), Pälchen (80. Lübke), Girke (75. Werthmann)

Tore: 1:0 Eric Steven Nicodemus (35.), 1:1 Elia Miro Friebe (51.), 1:2 Elia Miro Friebe (60.), 2:2 Maso Erovic (71.), 2:3 Elia Miro Friebe (75.), 2:4 Yves-Dion Pratsch (83.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Stefan Cordes; Zuschauer: 187