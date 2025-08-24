Fußball-Verbandsliga: Am Sonntag war der VfB Merseburg gegenüber dem SV Dessau 05 machtlos und wurde 2:4 (1:0) besiegt.

Merseburg/MTU. Der VfB Merseburg und der SV Dessau 05 haben sich am Sonntag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Eric Steven Nicodemus für Merseburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Merseburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Elia Miro Friebe der Torschütze (51.).

51. Minute VfB Merseburg auf Augenhöhe mit SV Dessau 05 – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Friebe/Dessau (60.), gefolgt von Maso Erovic (VfB Merseburg) in Minute 71 und Elia Miro Friebe (SV Dessau 05) in Minute 75. Spielstand 3:2 für den SV Dessau 05.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Yves-Dion Pratsch (Dessau) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:2 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Merseburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Merseburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SV Dessau 05

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus, Dähne (58. Bierschenk), Knerler, Erovic, Berndt (58. Friedrich), J. L. Wagner, D. Wagner, Voigt (46. Frühauf), Arndt, Roß

SV Dessau 05: Becker – Zoblofsky, Sparfeld, Baumgart, Mieth (90. Schmitkamp), Friebe (85. Erdmann), Pälchen (80. Lübke), Pratsch, Biriuk (81. Schultz), Girke (75. Werthmann), Barabasch

Tore: 1:0 Eric Steven Nicodemus (35.), 1:1 Elia Miro Friebe (51.), 1:2 Elia Miro Friebe (60.), 2:2 Maso Erovic (71.), 2:3 Elia Miro Friebe (75.), 2:4 Yves-Dion Pratsch (83.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Julius Weiser, Stefan Cordes; Zuschauer: 187