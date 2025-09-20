Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV Dessau 05 gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Dessau 05 und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag 2:2 (0:1) getrennt.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marius Prinzler für Dölau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Dessauer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Niklas Mieth erzielt.

1:1 im Duell zwischen SV Dessau 05 und SV Blau-Weiß Dölau – 50. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Laurenz Frederik Lippoldt für Theodor Luiz Rappsilber und Jonas Redmann für Jari Geyer den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Dessau 05 musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das rettende Tor für den SV Blau-Weiß Dölau fiel 29 Minuten nach der Pause, als Theodor Luiz Rappsilber den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Pälchen (81. Erdmann), Friebe, Barabasch, Zoblofsky, Pratsch, Sparfeld, Schultz (77. Werthmann), Biriuk, Girke (77. Savrii), Mieth

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann (73. Geyer), Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Haensch, Kreideweiß, Groß, Lippoldt (61. Rappsilber), Prinzler, Köhler, Giese, Hensen

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103