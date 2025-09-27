Für den Gastgeber SV 1890 Westerhausen endete das Duell mit dem SV Dessau 05 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Thale/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der SV 1890 Westerhausen und der SV Dessau 05 am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von André Dzial am Ende der ersten Halbzeit, als Ayumu Masaka für Westerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Adriel Ribeiro De Oliveira (45.) erzielt wurde.

SV 1890 Westerhausen führt nach 45 Minuten 2:0

Zweite Halbzeit: Dessau lag 2:0 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Elia Miro Friebe startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Nur eine Minute darauf konnte Friebe (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dessau erzielen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Dessau 05

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Ribeiro De Oliveira (82. Stridde), Miranda Conceicao, Pavlish, Dantas Caldas, Lehmann, Kale, Masur, Masaka, Gomes Paranagua (65. Gönülcan), Brahmann (82. Rodrigues Lima Filho)

SV Dessau 05: Becker – Barabasch (46. Thomas), Lübke (60. Amededjisso), Mieth, Erdmann (66. Savrii), Pälchen, Friebe, Sparfeld, Horvath, Zoblofsky, Schmitkamp (46. Schultz)

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (42.), 2:0 Adriel Ribeiro De Oliveira (45.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 2:2 Elia Miro Friebe (70.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Fabian Stegner, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 83