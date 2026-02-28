Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SV 1890 Westerhausen am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Helbra/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der SV Eintracht Emseloh und der SV 1890 Westerhausen am Samstag 2:2 (2:0) getrennt.

Serhii Molochko (SV Eintracht Emseloh) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte einmal Gelb ein (18.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Bohdan Bozhok (24.) erzielt wurde.

SV Eintracht Emseloh führt nach 24 Minuten 2:0

In der 57. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Der SV Eintracht Emseloh hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Heyer.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 82 jedoch wendete sich das Blatt: Simon Afrifa-Kodua startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Bereits eine Spielminute darauf konnte Justin Masur (Westerhausen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Westerhausen erlangen (83.). Die Emseloher sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SV 1890 Westerhausen

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Schmidt, J. T. Aljindo, Bozhok, A. Aljindo, Stache, Molochko, Heimur, Polívka, Mukhoid, Shevtsov

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Stridde, Weickert, Masaka (46. Teah), Weickert (65. Afrifa-Kodua), Endo, Coutinho Colaianni (68. Lehmann), Miranda Conceicao, Ribeiro De Oliveira (76. Brahmann), Masur, Gomes Paranagua (90. Golombek)

Tore: 1:0 Serhii Molochko (9.), 2:0 Bohdan Bozhok (24.), 2:1 Simon Afrifa-Kodua (82.), 2:2 Justin Masur (83.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Franz Joseph Neumann; Zuschauer: 82