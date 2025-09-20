Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Heimverein SV Dessau 05 gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Dessau 05 und der SV Blau-Weiß Dölau ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Marius Prinzler (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Niklas Mieth der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (50.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Dessau 05 musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Theodor Luiz Rappsilber für Laurenz Frederik Lippoldt und Jari Geyer für Jonas Redmann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SV Dessau 05 kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Theodor Luiz Rappsilber, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (74.). In Spielminute 93 handelte sich der SV Dessau 05 noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der SV Dessau 05 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – SV Blau-Weiß Dölau

SV Dessau 05: Becker – Pratsch, Zoblofsky, Biriuk, Mieth, Barabasch, Schultz (77. Werthmann), Pälchen (81. Erdmann), Girke (77. Savrii), Friebe, Sparfeld

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann (73. Geyer), Haensch, Lippoldt (61. Rappsilber), Kamm Al Azzawe (25. Pultke), Köhler, Prinzler, Giese, Kreideweiß, Groß, Hensen

Tore: 0:1 Marius Prinzler (27.), 1:1 Niklas Mieth (50.), 2:1 Elia Miro Friebe (58.), 2:2 Theodor Luiz Rappsilber (74.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Nils Schäfer; Zuschauer: 103