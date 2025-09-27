Für den Gastgeber SV 1890 Westerhausen endete das Duell mit dem SV Dessau 05 am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Thale/MTU. Der SV 1890 Westerhausen und der SV Dessau 05 haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von André Dzial vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Ayumu Masaka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). Die Westerhausener legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Adriel Ribeiro De Oliveira der Torschütze (45.).

SV 1890 Westerhausen führt in Minute 45 mit 2:0

Zweite Halbzeit: Dessau lag 2:0 zurück. In Minute 69 jedoch wendete sich das Blatt: Elia Miro Friebe startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Friebe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (70.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Dessau 05 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV 1890 Westerhausen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SV Dessau 05

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Miranda Conceicao, Gomes Paranagua (65. Gönülcan), Masaka, Ribeiro De Oliveira (82. Stridde), Lehmann, Brahmann (82. Rodrigues Lima Filho), Dantas Caldas, Masur, Pavlish, Kale

SV Dessau 05: Becker – Zoblofsky, Erdmann (66. Savrii), Friebe, Mieth, Horvath, Sparfeld, Lübke (60. Amededjisso), Pälchen, Schmitkamp (46. Schultz), Barabasch (46. Thomas)

Tore: 1:0 Ayumu Masaka (42.), 2:0 Adriel Ribeiro De Oliveira (45.), 2:1 Elia Miro Friebe (69.), 2:2 Elia Miro Friebe (70.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Fabian Stegner, Maik Wiezoreck; Zuschauer: 83