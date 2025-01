Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SSV 80 Gardelegen fuhr der 1. FC Lok Stendal am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Stendal/MTU. Am Mittwoch endete die Partie zwischen 1. FC Lok Stendal und SSV 80 Gardelegen mit einem torarmen 1:0 (0:0). 486 Fußballfans waren im Stadion am Hölzchen live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der ersten Minute der Nachspielzeit brachte Tim Schaarschmidt den Gastgeber in Führung (91.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Der 1. FC Lok Stendal rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SSV 80 Gardelegen

1. FC Lok Stendal: Poser – Flöther (42. Knoblich), Matvyeyev, Stark, Buschke, Kaschlaw, Schulze (75. Pfeiffer), Kozhushko (90. Salge), Ilchenko, Schaarschmidt, Schleicher

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Scheinert, Scheinert, Beck, Gille, Kutschki (72. Schreiber), Fehse (90. Wolter), Bogdahn, Ben Ali (90. Kohlhas), Gütte (90. Schilling), Haak

Tore: 1:0 Tim Schaarschmidt (90.+1); Zuschauer: 486