Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Bitterfeld-Wolfen eine Niederlage gegen die SG Rot-Weiß Thalheim hinnehmen. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Tim Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (68.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Oleh Shtohryn (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 19

80. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen gleichauf mit SG Rot-Weiß Thalheim – 1:1

Am Ende der Partie sollte es der SG Rot-Weiß Thalheim noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Queba Sonco den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Thalheim sicherte (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SG Rot-Weiß Thalheim

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Hlynianyi, Bark, Hadaschik, Biriuk (88. Born), L. T. Krüger, Weimann, Ehrhardt, Hoffmann (75. Schlegel), Potapenko (61. T. N. Krüger)

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Sonco (90. Mrozik), Seniura, Rekas, Prielipp, Lytvyn (74. Pfeifer), Kuras, Bakkush (65. Moroz), Slupski, Stashenko (82. Petrov), Shtohryn

Tore: 1:0 Tim Hoffmann (68.), 1:1 Oleh Shtohryn (80.), 1:2 Queba Sonco (90.+2); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Nils Pilz, Steffen Grafe; Zuschauer: 320