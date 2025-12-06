Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 47 Zuschauer waren live dabei.

1. FC Bitterfeld-Wolfen siegt zu Hause mit 2:0 gegen VfB 1906 Sangerhausen

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 47 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen das Team aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die Partie ging zuende und fast sah es so aus, als würden sie sich mit einem 0:0 trennen, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und am Ende einer ebenfalls trefferlosen zweiten Halbzeit (85.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Minute 89: 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Führung dank zwei Treffern von Vitalii Sumka – 2:0

Nur kurz darauf gelang es Sumka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka, Günther (82. Bark), Hoffmann, Potapenko (64. Hlynianyi), Bauer (59. Radke), Galushyn, Gründling, Böhme, Weimann, Ehrhardt

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Worch, Wagenhaus, Schneider, Weick, Schäffner, Kern, Schulz (89. Hennig), Scholz, Stöhr

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47