Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 121 Besucher des Jahnstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Martin Ludwig traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bitterfeld-Wolfener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Kyrylo Galushyn der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Kevin Elflein kam rein für Jordan Born und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Bastian Schäfer und Dani Klajdi für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Viacheslav Potapenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bauer, Ludwig (74. Potapenko), Born (59. Elflein), Hadaschik, Sumka (90. Radke), Böhme, Galushyn, Weimann, Gründling (83. Hoffmann), Ehrhardt

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs (83. Koch), Gruner, Hauer, Lohse (77. Eichholz), Fröhlich, Zander, Wasylyk (83. Duda), Magnus (70. Klajdi), Schäfer (62. Jespersen), Hauer

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121