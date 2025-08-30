Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 130 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 130 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Bernburg mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Niklas Hadaschik (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Cedrik Staat den Ball ins Netz (17.).

1. FC Bitterfeld-Wolfen Kopf an Kopf mit SC Bernburg – 1:1 in Minute 17

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

13 Minuten nach der Pause konnte Illia Hlynianyi (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ehrhardt, Bauer, Hadaschik (72. Gründling), Sumka, Hlynianyi, Böhme, Günther (79. Born), Weimann, Hoffmann (72. Potapenko), Galushyn (62. Elflein)

SC Bernburg: Schneider – Hilmer (61. Schmidt), Chidera (61. Heitzmann), Strobach (46. Fahland), Becker (46. Bichtemann), Schauer, Staat, Lange, Krüger, Streithoff, Lange

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130