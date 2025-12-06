Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 (0:0) zu besiegen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die Partie ging zuende und fast sah es so aus, als würden sie sich ohne Tore trennen, als Vitalii Sumka für Bitterfeld-Wolfen traf und am Ende einer ebenfalls trefferlosen zweiten Spielhälfte (85.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

89. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen vorne dank zwei Treffern von Vitalii Sumka – 2:0

Nur vier Minuten später konnte Sumka (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 2:0 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Bauer (59. Radke), Potapenko (64. Hlynianyi), Ehrhardt, Gründling, Böhme, Galushyn, Sumka, Hoffmann, Günther (82. Bark)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Scholz, Stöhr, Schneider, Schulz (89. Hennig), Wagenhaus, Hildebrandt, Schäffner, Weick, Kern, Worch

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.)