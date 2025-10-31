Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 121 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 121 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Martin Ludwig traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Bitterfeld-Wolfener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Kyrylo Galushyn der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1. FC Bitterfeld-Wolfen führt in Minute 49 mit 2:0

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Kevin Elflein ersetzte Jordan Born und Viacheslav Potapenko kam rein für Martin Ludwig. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Bastian Schäfer und Dani Klajdi für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 3:0 verließen die Bitterfeld-Wolfener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ehrhardt, Gründling (83. Hoffmann), Ludwig (74. Potapenko), Hadaschik, Weimann, Born (59. Elflein), Sumka (90. Radke), Böhme, Bauer, Galushyn

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Laabs (83. Koch), Schäfer (62. Jespersen), Lohse (77. Eichholz), Zander, Hauer, Fröhlich, Gruner, Wasylyk (83. Duda), Magnus (70. Klajdi), Hauer

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121