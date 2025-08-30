Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 130 Zuschauer waren live dabei.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 130 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Nach lediglich 15 Minuten schoss Niklas Hadaschik das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Cedrik Staat (17.) erzielt wurde.

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Illia Hlynianyi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (58.). Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ehrhardt, Hlynianyi, Weimann, Sumka, Hadaschik (72. Gründling), Bauer, Böhme, Günther (79. Born), Galushyn (62. Elflein), Hoffmann (72. Potapenko)

SC Bernburg: Schneider – Schauer, Chidera (61. Heitzmann), Lange, Becker (46. Bichtemann), Streithoff, Lange, Staat, Strobach (46. Fahland), Hilmer (61. Schmidt), Krüger

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130