Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Bitterfeld-Wolfen. Fünf Minuten vor Schluss schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (85.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Doppelpack von Vitalii Sumka bringt 1. FC Bitterfeld-Wolfen 2:0 in Führung – 89. Minute

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Sumka den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hoffmann, Gründling, Günther (82. Bark), Potapenko (64. Hlynianyi), Bauer (59. Radke), Weimann, Ehrhardt, Galushyn, Sumka, Böhme

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schulz (89. Hennig), Schneider, Schäffner, Scholz, Worch, Hildebrandt, Wagenhaus, Kern, Weick, Stöhr

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.)