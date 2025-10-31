Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 121 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 121 Besucher des Jahnstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen das Team aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Martin Ludwig traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit setzte Bitterfeld-Wolfen noch einen drauf: In Minute 49 wurde ein weiteres Tor durch Kyrylo Galushyn erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

49. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen führt mit zwei Toren

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Kevin Elflein wurde für Jordan Born eingesetzt und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite verließen Bastian Schäfer für Palle Jespersen und Lukas Magnus für Dani Klajdi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Born (59. Elflein), Weimann, Böhme, Hadaschik, Gründling (83. Hoffmann), Bauer, Ehrhardt, Galushyn, Ludwig (74. Potapenko), Sumka (90. Radke)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Hauer, Fröhlich, Magnus (70. Klajdi), Schäfer (62. Jespersen), Wasylyk (83. Duda), Lohse (77. Eichholz), Zander, Gruner, Laabs (83. Koch), Hauer

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121