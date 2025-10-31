Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 121 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 121 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Martin Ludwig traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Bitterfeld-Wolfener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Kyrylo Galushyn der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1. FC Bitterfeld-Wolfen liegt in Minute 49 2:0 vorn

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Kevin Elflein ersetzte Jordan Born und Viacheslav Potapenko kam rein für Martin Ludwig. Auf der Gastseite sprangen Palle Jespersen für Bastian Schäfer und Dani Klajdi für Lukas Magnus ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Viacheslav Potapenko den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ludwig (74. Potapenko), Ehrhardt, Galushyn, Bauer, Gründling (83. Hoffmann), Sumka (90. Radke), Hadaschik, Böhme, Weimann, Born (59. Elflein)

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Zander, Schäfer (62. Jespersen), Laabs (83. Koch), Fröhlich, Hauer, Lohse (77. Eichholz), Magnus (70. Klajdi), Wasylyk (83. Duda), Hauer, Gruner

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121