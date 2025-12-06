Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 47 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte dann sehr spät in Spielminute 85 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Vitalii Sumka kickt 1. FC Bitterfeld-Wolfen in 2:0-Führung – Minute 89

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Sumka den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka, Potapenko (64. Hlynianyi), Gründling, Hoffmann, Bauer (59. Radke), Ehrhardt, Galushyn, Weimann, Böhme, Günther (82. Bark)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schulz (89. Hennig), Kern, Weick, Wagenhaus, Scholz, Worch, Stöhr, Schäffner, Hildebrandt, Schneider

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47