Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den FSV Barleben 1911 e. V. mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 121 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 121 Besucher des Jahnstadions haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten das Team aus Barleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Martin Ludwig traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Kyrylo Galushyn den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

1. FC Bitterfeld-Wolfen liegt in Minute 49 2:0 vorn

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Kevin Elflein wurde für Jordan Born eingesetzt und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite räumten Bastian Schäfer für Palle Jespersen und Lukas Magnus für Dani Klajdi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Viacheslav Potapenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Galushyn, Gründling (83. Hoffmann), Ehrhardt, Sumka (90. Radke), Hadaschik, Born (59. Elflein), Böhme, Ludwig (74. Potapenko), Bauer

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Wasylyk (83. Duda), Fröhlich, Hauer, Schäfer (62. Jespersen), Laabs (83. Koch), Zander, Lohse (77. Eichholz), Magnus (70. Klajdi), Hauer, Gruner

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121