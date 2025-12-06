Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 47 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen.

1. FC Bitterfeld-Wolfen erringt einen Heimsieg gegen VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 47 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Vitalii Sumka (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte dann sehr spät in Spielminute 85 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Minute 89: 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Führung dank zwei Treffern von Vitalii Sumka – 2:0

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Sumka den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB 1906 Sangerhausen

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hoffmann, Ehrhardt, Galushyn, Sumka, Weimann, Böhme, Bauer (59. Radke), Gründling, Günther (82. Bark), Potapenko (64. Hlynianyi)

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Schneider, Wagenhaus, Stöhr, Worch, Kern, Schäffner, Schulz (89. Hennig), Weick, Scholz, Hildebrandt

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (85.), 2:0 Vitalii Sumka (89.); Zuschauer: 47