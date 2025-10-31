Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen errang am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 121 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V..

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag konnte das Publikum im Jahnstadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Bitterfeld-Wolfener gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Barleben.

Martin Ludwig (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kyrylo Galushyn den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 49: 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 Vorsprung

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Kevin Elflein wurde für Jordan Born eingesetzt und Viacheslav Potapenko für Martin Ludwig. Auf der Gastseite räumten Bastian Schäfer für Palle Jespersen und Lukas Magnus für Dani Klajdi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – FSV Barleben 1911 e. V.

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka (90. Radke), Hadaschik, Galushyn, Gründling (83. Hoffmann), Born (59. Elflein), Ludwig (74. Potapenko), Ehrhardt, Böhme, Bauer, Weimann

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Hauer, Magnus (70. Klajdi), Zander, Wasylyk (83. Duda), Gruner, Schäfer (62. Jespersen), Fröhlich, Laabs (83. Koch), Lohse (77. Eichholz), Hauer

Tore: 1:0 Martin Ludwig (11.), 2:0 Kyrylo Galushyn (49.), 3:0 Viacheslav Potapenko (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Justin Ermisch, Fabian Stegner; Zuschauer: 121