Klar unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen in der Partie gegen den SV Blau-Weiß Zorbau letztes Wochenende in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 wurden die Fans des VfB 1906 Sangerhausen am Freitag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Darius Triebel ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Nikita Bondarenko (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Sangerhäuser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Bruno Weick erzielt.

VfB 1906 Sangerhausen Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 23

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 festigte (84.). Damit war der Triumph der Zorbauer entschieden. Die Sangerhäuser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Schäffner, Sonnenberg (46. Lange), Kern (60. Stöhr), Olbricht, Hildebrandt, Schneider (72. Husung), Wagenhaus, Hennig (68. Halle), Schulz, Weick

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Neuhaus (80. Engl), Bondarenko, Erdmann (89. Bisultanov), Neuhaus, Campbell (80. Omerovic), Seidel, Hein (72. Tsipi), De Pinho Gomes (65. Sothen), Strauchmann, Nicodemus

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95