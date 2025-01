Eine herbe Schlappe erlitt die CfC Germania 03 an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den 1. FC Lok Stendal. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 254 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Köthen (anhalt)/MTU. Die 254 Zuschauer im Stadion Rüsternbreite haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber CfC Germania 03 ein ernüchterndes 1:5 (0:2) hinnehmen musste.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Alexander Schleicher das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Florian Stark den Ball ins Netz (44.).

CfC Germania 03 hinkt 0:2 hinterher – Minute 44

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die CfC Germania 03 kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Felix Kaschlaw konnte in Minute 52 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die CfC Germania 03. In Minute 53 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Cöther zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Niclas Buschke traf für Stendal in Minute 54. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Köthen (anhalt)

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Steven Kürschner ersetzte Bohdan Skyba und Marcus Helmstedt kam rein für Ahmad Khalaf. Auf der Gastseite sprangen Rosario Schulze für Lukas Pfeiffer und Max Salge für Niclas Buschke ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In der 72. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb. Die CfC Germania 03 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Hoffmann.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Rosario Schulze den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 ausbaute (85.). Damit war der Triumph der Stendaler entschieden. Die CfC Germania 03 rutschte auf Platz 17.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – 1. FC Lok Stendal

CfC Germania 03: W. Friedrich – Dropp (71. Seidel), Michaelis, Khalaf (55. Helmstedt), Skyba (55. Kürschner), Tepper, Hippe, Salis, Beier (57. Cembala), Binkau (77. Körner), C. Friedrich

1. FC Lok Stendal: Poser – Kozhushko (75. Bubke), Pfeiffer (60. Schulze), Ilchenko (87. Balliet), Flöther, Matvyeyev (84. Knoblich), Mahrhold, Stark, Kaschlaw, Schleicher, Buschke (63. Salge)

Tore: 0:1 Alexander Schleicher (30.), 0:2 Florian Stark (44.), 0:3 Felix Kaschlaw (52.), 1:3 Ahmad Khalaf (53.), 1:4 Niclas Buschke (54.), 1:5 Rosario Schulze (85.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Alrik Luther, Clemens Bartlau; Zuschauer: 254