Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Florian Hoffmann hat am Samstag vor 58 Zuschauern im Stadion Rüsternbreite ganze fünf Bälle kassiert. Die Partie endete 1:5 (0:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss David Scheinert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Die Gardelegener waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Steven Beck erzielt.

CfC Germania 03 hinkt 0:2 hinterher – 38. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Florian Scheinert konnte in Minute 48 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die CfC Germania 03. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 20 noch, die Ehre der Cöther zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Daniel Stehr traf für Gardelegen in Minute 68. Spielstand 4:1 für den SSV 80 Gardelegen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Köthen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 31

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die CfC Germania 03 musste zweimal Gelb hinnehmen.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Scheinert (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:1 gingen die Gardelegener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: CfC Germania 03 – SSV 80 Gardelegen

CfC Germania 03: W. Friedrich – Binkau, Maier (57. C. Friedrich), Körner (57. Ehrenberg), Khalaf, Tepper, Kürschner (76. Alkhalaf), Salis, Michaelis, Beier, Skyba

SSV 80 Gardelegen: Schöne – Scheinert, Fehse, Haak, Beck (84. Schilling), Helmuth (80. Ben Ali), Scheinert (88. Berezovskyi), Kohlhas, Schreiber, Beck (88. Kempe), Stehr

Tore: 0:1 David Scheinert (8.), 0:2 Steven Beck (38.), 0:3 Florian Scheinert (48.), 1:3 Steven Kürschner (51.), 1:4 Daniel Stehr (68.), 1:5 David Scheinert (75.); Schiedsrichter: Maximilian Scheibel (Schönebeck); Assistenten: Marco Uhlmann, Steffen Grafe; Zuschauer: 58