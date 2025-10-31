Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half dem SV Blau-Weiß Zorbau am Freitag nicht, als er sich vor 146 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den VfB Merseburg verabschieden musste.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Alexander Lück (Thale) eine Rote Karte an die Zorbauer (7.). Das Team aus Zorbau musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Nach 20 Minuten schoss Danny Wagner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB Merseburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (23.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lauris Voigt den Ball ins Netz (35.).

SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 im Rückstand – 35. Minute

In der 54. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte jetzt einmal Gelb.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Zorbau. In Minute 70 gelang es Spieler Nummer 6 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Danny Wagner traf für Merseburg in Minute 82. Spielstand 3:1 für den VfB Merseburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

In den letzten Minuten versuchten die Merseburger durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Moritz Kothe für Tim Knerler ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der VfB Merseburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Moritz Kothe (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 4:1 gingen die Merseburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Hatim, N. Neuhaus, K. Neuhaus (81. De Pinho Gomes), Bondarenko, Tsipi (75. Engl), Beer, Omerovic (68. Maier), Seidel, Sothen, Souvatzoglou

VfB Merseburg: Przigode – Korngiebel, Knerler (84. Kothe), Nicodemus, Arndt (58. Berndt), Erovic (66. Frühauf), Wagner, Hillemann, Voigt (90. Mittler), Wagner, Bierschenk (46. Dähne)

Tore: 0:1 Danny Wagner (20.), 0:2 Lauris Voigt (35.), 1:2 Niklas Neuhaus (70.), 1:3 Danny Wagner (82.), 1:4 Moritz Kothe (90.+1); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Friedrich Lorenz, Moritz Winter; Zuschauer: 146