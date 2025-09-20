Der SSV Havelwinkel Warnau hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den SSC Weißenfels mit 1:3 (0:1).

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tim Lehmann für Weißenfels traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV Havelwinkel Warnau steckte einmal Gelb ein (71.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Carlo Purrucker der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (77.).

SSV Havelwinkel Warnau liegt 0:2 zurück – Minute 77

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Claas Albrecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Havelbergern noch ein Tor zu verschaffen (90.+2). Die Havelberger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hilgenfeld (72. Bradburn), Hutyra (78. Winning), Schulz, Heinrich, Otto (46. Albrecht), Cembala (72. Bäther), Büchner, Paege (67. Kniestedt), Neumann, Bauer

SSC Weißenfels: Lohmann – Dierichen, Zerbe, Seemann (56. Hafkesbrink), Purrucker, Koch, Puphal, Koch (85. Necke), Raßmann, Zozulia (81. Schneider), Lehmann (71. Luib)

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163