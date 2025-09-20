Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SSV Havelwinkel Warnau am Samstag nicht, als er sich vor 163 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den SSC Weißenfels geschlagen geben musste.

Havelberg/MTU. Vor 163 Zuschauern hat sich das Team von Steffen Lenz mit 1:3 (0:1) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

Tim Lehmann (SSC Weißenfels) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Havelwinkel Warnau musste einmal Gelb hinnehmen (71.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Carlo Purrucker den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Minute 77: SSV Havelwinkel Warnau liegt 0:2 zurück

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SSC Weißenfels steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 86: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Purrucker ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SSV Havelwinkel Warnau doch noch gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Claas Albrecht den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Havelwinkel Warnau erlangte (90.+2). Der SSV Havelwinkel Warnau rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SSC Weißenfels

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Hutyra (78. Winning), Hilgenfeld (72. Bradburn), Paege (67. Kniestedt), Büchner, Schulz, Neumann, Heinrich, Bauer, Otto (46. Albrecht), Cembala (72. Bäther)

SSC Weißenfels: Lohmann – Koch, Lehmann (71. Luib), Puphal, Seemann (56. Hafkesbrink), Koch (85. Necke), Dierichen, Purrucker, Raßmann, Zerbe, Zozulia (81. Schneider)

Tore: 0:1 Tim Lehmann (31.), 0:2 Carlo Purrucker (77.), 0:3 Carlo Purrucker (86.), 1:3 Claas Albrecht (90.+2); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Laurenz Werner, Tobias Menzel; Zuschauer: 163