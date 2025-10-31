Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SSV Havelwinkel Warnau am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintracht Emseloh und SSV Havelwinkel Warnau ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Emmanuil Heimur für Emseloh traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 2 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV Eintracht Emseloh Kopf an Kopf mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1 in Minute 83

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Lukas Schüt ersetzte Rostislav Senft und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Martin Otto für Kamil Hutyra und Ricardo Hain für Finn Knuth ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Emseloh steckte zweimal Gelb ein. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ricardo Hain (Havelwinkel Warnau) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Havelwinkel Warnau erzielen (83.). Der SV Eintracht Emseloh sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – Senft (60. Schüt), J. T. Aljindo, Cibulka, Stamm, Heimur, Bozhok, A. Aljindo, Stache (73. Vrba), Polívka, Shevtsov

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Bradburn, Cembala, Albrecht (90. Rüdiger), Heinrich, Knuth (62. Hain), Winning (90. Jeckstadt), Hutyra (59. Otto), Neumann, Schulz (64. Brömme), Büchner

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70