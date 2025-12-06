Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Alrik Luther (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (3.). Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Radek Cibulka für Emseloh traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

1:1 für SV Eintracht Emseloh und FSV Barleben 1911 e. V. – Minute 89

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Rostislav Senft wurde für Serhii Molochko eingesetzt und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite räumten Patrick Hauer für Palle Jespersen und Dani Klajdi für Luis Fröhlich den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte noch zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Sean Niklas Priese, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Barleber zu erlangen (89.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Eintracht Emseloh noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – FSV Barleben 1911 e. V.

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stache (72. Vrba), Bozhok (82. Citaku), A. Aljindo, J. T. Aljindo (82. Schmidt), Polívka, Molochko (62. Senft), Cibulka, Mukhoid, Heimur, Shevtsov

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Von Der Gönne (67. Magnus), Zander, Klajdi (59. Fröhlich), Duda (59. Priese), Gruner, Wasylyk, Koch, Pung (82. Laabs), Hauer (59. Jespersen), Hauer

Tore: 1:0 Radek Cibulka (5.), 1:1 Sean Niklas Priese (89.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Domenic Stamm, Raoul Ludwig; Zuschauer: 53