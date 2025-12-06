Am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SV Blau-Weiß Zorbau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Zorbau/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Remis.

Aaron Sothen (SV Blau-Weiß Zorbau) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Weiß Zorbau gegen SV Blau-Weiß Dölau – 33. Minute

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Dölau erzielen (33.). Der SV Blau-Weiß Zorbau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Engl (46. Maier), N. Neuhaus, De Pinho Gomes, Tsipi (43. Stelmak), Sothen (85. Bisultanov), Souvatzoglou (46. Jose Malu), Bondarenko, K. Neuhaus, Beer, B. Strauchmann

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Hensen, Prinzler, Haensch, Lippoldt, Redmann, Burghardt (78. Kleinert), Grüneberg, Hensen, Kreideweiß, Köhler

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100