Am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erzielte der Gastgeber SSV Havelwinkel Warnau gegen den SV Blau-Weiß Dölau ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Havelberg/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SSV Havelwinkel Warnau und dem SV Blau-Weiß Dölau mit einem Remis.

Gleich nach Spielstart schoss David Gros das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Hans Büchner, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Havelberger zu erlangen (90.+5). In Spielminute 99 handelte sich der SSV Havelwinkel Warnau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSV Havelwinkel Warnau – SV Blau-Weiß Dölau

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Otto (71. Bäther), Arndt (59. Hilgenfeld), Heinrich, Krause, Fringel (46. Cembala), Büchner, Bauer, Albrecht (90. Schulz), Neumann, Hutyra (88. Winning)

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Pultke, Masur (46. Lippoldt), Köhler, Rappsilber, Haensch (71. Burghardt), Hensen, Gros, Prinzler (79. Kreideweiß), Giese

Tore: 0:1 David Gros (3.), 1:1 Hans Büchner (90.+5); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Daniel Feist, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 146