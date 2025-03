Am 20. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SV Fortuna Magdeburg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der SV Fortuna Magdeburg und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit einem Unentschieden.

Bereits kurz nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Hannes Weidemeier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 20

Minute 90 SV Fortuna Magdeburg gleichauf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

In der 90. Minute gelang es Illia Hlynianyi, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Bitterfeld-Wolfener zu erlangen (90.). In Spielminute 94 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (84. Gerwien), Thon (84. Gerstner), Lange, Weidemeier, Steinbach (72. Fedchenko), Gnaka (68. Kovkrak), Pide, Megel, Maarouf (62. Kauka), Domitz

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Weimann, Hadaschik (76. Schlegel), Bark (82. Krogmann), Ehrhardt, Kirst (76. Potapenko), Hlynianyi, Günther (82. Biriuk), Böhme (82. Krüger), Hoffmann, Englich

Tore: 1:0 Hannes Weidemeier (4.), 1:1 Illia Hlynianyi (90.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Toni Pulst, Winfried Bohrmann; Zuschauer: 39