Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Emmanuil Heimur (SV Eintracht Emseloh) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 83 SV Eintracht Emseloh auf Augenhöhe mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Lukas Schüt kam rein für Rostislav Senft und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Martin Otto für Kamil Hutyra und Ricardo Hain für Finn Knuth ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Eintracht Emseloh kassierte zweimal Gelb. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ricardo Hain den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Havelberger Team erzielte (83.). Die Emseloher haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – Stache (73. Vrba), Polívka, A. Aljindo, Shevtsov, Senft (60. Schüt), Heimur, Cibulka, Bozhok, Stamm, J. T. Aljindo

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Knuth (62. Hain), Cembala, Büchner, Hutyra (59. Otto), Neumann, Schulz (64. Brömme), Albrecht (90. Rüdiger), Bradburn, Winning (90. Jeckstadt), Heinrich

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70