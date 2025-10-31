Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Gastgeber SV Eintracht Emseloh gegen den SSV Havelwinkel Warnau ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Allstedt/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Die erste Halbzeit verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Emmanuil Heimur das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 83 SV Eintracht Emseloh gleichauf mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Lukas Schüt ersetzte Rostislav Senft und Martin Vrba kam rein für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Martin Otto für Kamil Hutyra und Ricardo Hain für Finn Knuth ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Eintracht Emseloh musste zweimal Gelb hinnehmen. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ricardo Hain den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Havelberger Team erzielte (83.). Die Emseloher haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – Polívka, Bozhok, Stache (73. Vrba), Cibulka, A. Aljindo, J. T. Aljindo, Shevtsov, Stamm, Senft (60. Schüt), Heimur

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Neumann, Knuth (62. Hain), Heinrich, Büchner, Bradburn, Winning (90. Jeckstadt), Albrecht (90. Rüdiger), Cembala, Hutyra (59. Otto), Schulz (64. Brömme)

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70