Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Emseloh und SSV Havelwinkel Warnau am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Allstedt/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Clemens Bartlau (Zeitz) eine Gelbe Karte an die Gäste (29.). Emmanuil Heimur (SV Eintracht Emseloh) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Minute 83 SV Eintracht Emseloh gleichauf mit SSV Havelwinkel Warnau – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Lukas Schüt kam rein für Rostislav Senft und Martin Vrba für Philipp Stache. Auf der Gastseite sprangen Martin Otto für Kamil Hutyra und Ricardo Hain für Finn Knuth ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Eintracht Emseloh kassierte zweimal Gelb. Der SSV Havelwinkel Warnau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Steffen Lenz.

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Ricardo Hain, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Havelberger zu erreichen (83.). Der SV Eintracht Emseloh sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Emseloh – SSV Havelwinkel Warnau

SV Eintracht Emseloh: Franke – Shevtsov, A. Aljindo, Polívka, Stamm, J. T. Aljindo, Stache (73. Vrba), Cibulka, Senft (60. Schüt), Heimur, Bozhok

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Neumann, Cembala, Schulz (64. Brömme), Winning (90. Jeckstadt), Büchner, Albrecht (90. Rüdiger), Heinrich, Knuth (62. Hain), Hutyra (59. Otto), Bradburn

Tore: 1:0 Emmanuil Heimur (45.+2), 1:1 Ricardo Hain (83.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Kilian Kunert; Zuschauer: 70