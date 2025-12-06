Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Zorbau und SV Blau-Weiß Dölau am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Zorbau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Blau-Weiß Zorbau und der SV Blau-Weiß Dölau am Samstag auseinander gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz.

Aaron Sothen traf für den SV Blau-Weiß Zorbau in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Blau-Weiß Zorbau Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Dölau – 1:1 in Minute 33

Schon in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erreichen (33.). Die Zorbauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – De Pinho Gomes, K. Neuhaus, Engl (46. Maier), B. Strauchmann, Sothen (85. Bisultanov), Tsipi (43. Stelmak), N. Neuhaus, Souvatzoglou (46. Jose Malu), Bondarenko, Beer

SV Blau-Weiß Dölau: Pultke – Grüneberg, Lippoldt, Redmann, Haensch, Kreideweiß, Burghardt (78. Kleinert), Köhler, Hensen, Hensen, Prinzler

Tore: 1:0 Aaron Sothen (13.), 1:1 Justin Kreideweiß (33.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Maik Ziener; Zuschauer: 100