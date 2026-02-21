Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh ist gleichauf geendet.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als David Gros für Dölau traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

1:1 für SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh – Minute 20

Zu Anfang der ersten Halbzeit schon fiel das letzte Tor der Partie, als Philipp Stache den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Emseloher Team errang (20.). Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Rappsilber, H. Hensen, Burghardt (54. Haensch), Gros, A. Hensen (80. Masur), Giese (72. Grüneberg), Pultke, Prinzler, Köhler, Groß

SV Eintracht Emseloh: Franke – Mukhoid, Molochko, Schmidt, Heimur, Stache (82. Vrba), Cibulka, Aljindo, Polívka, Bozhok (65. Shevtsov), Schüt (84. Citaku)

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71