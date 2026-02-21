Ein 1:1 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh ist gleichauf geendet.

David Gros (SV Blau-Weiß Dölau) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

20. Minute SV Blau-Weiß Dölau und SV Eintracht Emseloh im Gleichstand – 1:1

Zu Anfang der ersten Halbzeit schon fiel das letzte Tor in dieser Partie, als Philipp Stache den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Emseloher Team errang (20.). Die Hallenser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Eintracht Emseloh

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, H. Hensen, Giese (72. Grüneberg), Gros, Prinzler, A. Hensen (80. Masur), Köhler, Rappsilber, Pultke, Burghardt (54. Haensch)

SV Eintracht Emseloh: Franke – Molochko, Stache (82. Vrba), Polívka, Mukhoid, Heimur, Cibulka, Schmidt, Schüt (84. Citaku), Bozhok (65. Shevtsov), Aljindo

Tore: 1:0 David Gros (5.), 1:1 Philipp Stache (20.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 71